Стал известен рейтинг доверия россиян Путину

Опрос фонда «Общественное мнение» показал, что уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за неделю сохранился на отметке 81%.

Вместе с этим на уровне 82% сохранился уровень положительной оценки работы президента России гражданами страны.

Хорошо оценили работу правительства 58% опрошенных, а о деятельности премьер-министра России Михаила Мишустина положительно высказались 60% респондентов.

Опрос проводился с 20 по 22 июня в 97 населённых пунктах 51 субъекта страны. В нём приняли участие 1,5 тыс. респондентов.