Россиянка выиграла 21 миллион рублей благодаря коту

Жительница Тюменской области нашла на улице бездомного рыжего кота, после чего выиграла в лотерею более 21 миллиона рублей. Об этом случае в пятницу, 27 июня, рассказали в пресс-службе «Национальной лотереи».

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Победительница всегда верила в примету, согласно которой коты этого окраса приносят большую удачу.

— Рыжий — к деньгам, — отметила она.

После полученного выигрыша котенка решили назвать Фартом. Примечательно то, что нового питомца женщина нашла в день, когда стала победительницей лотереи.

Она также призналась, что наугад купила два билета по 500 рублей и выбрала случайные числа. Женщина пока не определилась, как именно хочет распорядиться выигрышем, передает РИА Новости.

Жительница Нижегородской области Анастасия Синицына недавно также выиграла 36 миллионов рублей в лотерею, используя при этом нейросети. Отмечается, что девушка обратилась и к специальному гороскопу, который обещал ей крупный выигрыш.

Десять россиян поделили выигрыш в 100 миллионов рублей в воскресном розыгрыше лотереи «Мечталлион». Всего в этом тираже более миллиона билетов оказались выигрышными, а общий призовой фонд составил 225 563 720 рублей.