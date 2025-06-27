В России захотели ввести отцовский отпуск с повышенным пособием

Общественная организация «Отцы рядом» направила в Государственную Думу инициативу о предоставлении отцам права на отпуск. Об этом в интервью изданию Life.ru сообщил Иван Курбаков, юрист и председатель организации.

В обращении к председателю Комитета Государственной Думы по защите семьи Нине Останиной предлагается внести поправки в Трудовой кодекс. Они предусматривают предоставление отцам отпуска продолжительностью от одного до трех месяцев с повышенным пособием в размере 60–80% от заработка, но не ниже двух минимальных размеров оплаты труда. Также предлагается закрепить право на дополнительные оплачиваемые выходные.

В рамках этой инициативы планируется предпринять шаги для изменения общественных представлений о роли отца в семье. В частности, будет разработана государственная программа, направленная на популяризацию ответственного отцовства, а также внедрены гибкие корпоративные практики для работающих отцов. Хотя действующее законодательство формально дает отцам право на отпуск по уходу за ребенком наравне с другими родственниками, на практике этой возможностью пользуются менее 2% мужчин. Основные причины — устоявшиеся социальные нормы и невысокий размер пособия, который составляет всего 40% от заработка.

Как отмечается, в международном опыте, особенно в странах Скандинавии, можно увидеть, как работают специальные «отцовские квоты». В Швеции, где такая практика существует с 1974 года, отцам предоставляется 90 дней отпуска, которые они могут использовать только для ухода за ребенком.

Подобные меры с разными сроками и условиями также существуют в Дании, Германии и Франции. В этих странах отцы могут получать от 60 до 100% своей заработной платы во время отпуска.