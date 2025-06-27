Прилепин допустил, что Пугачева вернулась в Россию

Российский публицист и политик Захар Прилепин уверен, что уехавшие из России артисты могут беспрепятственно вернуться в страну.

Своим мнением он поделился с изданием aif.ru.

«Пугачева захочет вернуться, она сделает это в любую минуту. Возможно, что она сейчас уже приехала, сидит дома и прекрасно себя чувствует», — сказал он.

Прилепин привел в пример певца Леонида Агутина, который, заявил публицист, уехал в Латинскую Америку после начала специальной военной операции России на Украине, но вернулся.

Пугачева объяснила отсутствие своих выступлений на сцене

«Никто не помешал ему это сделать. Пока мы обсуждаем, как они должны перед нами извиняться, они прекрасно выстраивают свою собственную систему, которая нам враждебна», — подчеркнул писатель.

Недавно Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) раскрыл в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отправился в отпуск в Италию вместе со своей супругой Аллой Пугачевой. После начала специальной военной операции на Украине знаменитости уехали вместе с детьми из России в Израиль. Сейчас они активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра.