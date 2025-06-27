Стало известно о желающих перебраться в Россию из Норвегии

Посольство РФ в Норвегии ежемесячно получает обращения от иностранных граждан, желающих переехать в Российскую Федерацию. Соответствующее заявление в интервью РИА Новости сделал посол России в Осло Николай Корчунов.

«Ежемесячно получаем порядка трех-пяти обращений иностранных граждан с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию», — поделился подробностями дипломат.

Собеседник агентства указал на то, что обращаются не только граждане Норвегии, но и иностранцы, которые проживают в королевстве. По словам Корчунова, преимущественно это молодые люди, связывающие свое будущее с Российской Федерацией и разделяющие ее традиционные ценности.

В 2024 году Корчунов усомнился в возможности введения абсолютного запрета на въезд граждан России в Норвегию.