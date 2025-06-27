В аэропортах Саратова и Самары ввели временные ограничения

В аэропортах Самары и Саратова ввели ременные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Самары, Саратова», — отметил он.

До этого аналогичные ограничения вводили в аэропорту Волгограда. Об этом также проинформировал Кореняко.

В ночь с 25 на 26 июня в столичном аэропорту Внуково вводили временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Уточнялось, что авиационные власти пошли на такой шаг ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.