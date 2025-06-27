Россиян предупредили об опасности купания в пресных водоемах

Купание в пресных водоемах может грозить проблемами со здоровьем, сообщила врач дерматовенеролог клиники «Медскан Hadassah» Дарья Пономарева. О потенциальных рисках специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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«Одной из распространенных проблем является "зуд купальщика" или церкариоз, проявляющийся зудом, покраснением и сыпью на коже. Это происходит из-за контакта с церкариями — личинками трематод, обитающих в стоячей воде, особенно в прудах и озерах с водоплавающими птицами», — поделилась Пономарева.

Чтобы снизить риск заражения, купайтесь только в проверенных местах и используйте репелленты. После купания обязательно примите душ и переоденьтесь в сухую одежду Дарья Пономарева врач дерматовенеролог

Еще одной опасностью врач назвала отравление токсинами цианобактерий, которые могут размножаться в стоячей воде. Некоторые из них (Microcystis, Anabaena) накапливают токсины, вызывая раздражение глаз, кожные симптомы и респираторные проблемы, добавила она.

«Кишечные расстройства также могут возникнуть при купании. Инфекции, вызванные кишечными палочками, шигеллами и вирусами, могут привести к рвоте и диарее, особенно у детей. Необходима консультация врача, если симптомы не проходят или возникают признаки обезвоживания», — рассказала Пономарева.

Информацию о безопасных водоемах, по словам врача, можно найти на сайтах Роспотребнадзора. Специалист рекомендовала россиянам избегать водоемов с цветущей водой, большим количеством птиц и подозрительным состоянием воды. Также она посоветовала не купаться после сильных дождей и вблизи мест водопоя скота.

Используйте защитные маски, водостойкий солнцезащитный крем и специальную обувь. Избегайте заглатывания воды, чтобы снизить риск заражения Дарья Пономарева врач дерматовенеролог

Ранее жительница США подхватила редкую инфекцию, вызванную «пожирающей мозг» амебой-паразитом, которая попала в организм через водопроводную воду. 71-летняя женщина, живущая в штате Техас, промыла нос водой из-под крана в автодоме. В результате амеба Naegleria fowleri проникла в ее мозг через носовые ходы и «съела» мозг, вызвав первичный амебный менингоэнцефалит.

Отмечается, что симптомы проявились на четвертый день: у больной поднялась температура, она стала испытывать головную боль и спутанность сознания.