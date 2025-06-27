27 июня: какой праздник отмечают в России и мире

27 июня рыболовы по всему миру отмечают праздник, связанный с этим промыслом. Православные верующие в этот день вспоминают святых Дивеевского монастыря. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на последнюю пятницу июня, какие приметы связаны с этим днем и кто из известных людей празднует день рождения.

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Праздники в России и мире

Всемирный день рыболовства

Праздник установила Международная конференция по регулированию и развитию рыболовства, которая прошла в июле 1984 года. Цели праздника: повысить престиж рыболовства и призвать людей к бережному потреблению водных ресурсов. Сейчас рыба и морепродукты — неотъемлемая часть рациона и важный источник дохода, главным образом для жителей развивающихся стран.

В честь праздника в разных странах проходят соревнования по рыбной ловле, мероприятия на природе и экологические акции. Кроме того, в России есть отдельный День рыбака: его отмечают во второе воскресенье июля.

Какие еще праздники отмечают в мире 27 июня

День микро-, малых и средних предприятий; День национального единства в Таджикистане; День памяти жертв коммунистического режима в Чехии; День национального гимна Канады.

Какой церковный праздник 27 июня

Собор Дивеевских святых

В этот день почитают святых монахинь и священнослужителей женского Серафимо-Дивеевского монастыря. Обитель в селе Дивеево была основана во второй половине XVIII века. Сейчас православные Грузия), Святой Горы Афон и Киево-Печерской лавры.

В список Дивеевских святых входят 17 мучеников, преподобных, блаженных и исповедниц. В том числе в соборе Дивеевских святых почитают преподобного Серафима Саровского, благодаря которому монастырь стал одним из главных мест паломничества.

День памяти пророка Елисея

Пророк Елисей жил в IX веке до нашей эры в поселении Авелмаум близ реки Иордан. По легенде, к служению его призвал пророк Илия — один из самых почитаемых святых Ветхого Завета, который живым вознесся на небо. Елисей стал свидетелем того, как Илия взошел на огненную колесницу, после чего подобрал плащ учителя, с которым получил его дар и силу.

Елисей пророчествовал следующие 65 лет, смело обличая идолопоклонничество и лицемерие властей. Ему приписывают многочисленные чудеса: по преданию, Елисей очистил непригодную для питья воду из Иерихонского источника, избавил вдову от голодной смерти тем, что масло в ее сосуде чудесным образом умножалось.

В народе праздник в честь святого Елисея называли Елисеевым днем или Елисей Гречкосей, так как в это время продолжали сажать позднюю гречиху.

Какие еще церковные праздники отмечают 27 июня

День памяти преподобного Елисея Сумского; День памяти святителя Мефодия, патриарха Константинопольского; День памяти благоверного князя Мстислава Храброго; Обретение мощей священномученика Владимира (Богоявленского).

Приметы на 27 июня

Лягушки и жабы выползли на сушу — к дождю; Много комаров — к хорошему урожаю ягод, а мошкары — к грибам; Рыба резвится в реке или утки затихли — будет гроза; Чайки сели на воду — к хорошей погоде.

Кто родился 27 июня

Алсу (42 года)

Певица Алсу выступает на сцене с 15 лет, первые синглы «Иногда» и «Зимний сон» сразу же принесли артистке широкую известность. В 2000 году Алсу представила Россию на конкурсе «Евровидение» и заняла второе место.

В 2006 году Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. В браке певица родила троих детей. В 2024 году стало известно, что Алсу подала на развод.

Широкому зрителю он известен по роли Человека-паука в трилогии Сэма Рэйми. Позже Магуайр установил мировой рекорд Гиннесса как один из артистов с самой продолжительной карьерой в Marvel. Кроме того, Тоби Магуайр снимался в фильмах «Великий Гэтсби», «Плезантвиль», «Фаворит» и «Правила виноделов».

Кто еще родился 27 июня

Джей Джей Абрамс (59 лет) — американский режиссер и продюсер; Виктор Дробыш (59 лет) — российский композитор и музыкальный продюсер; Ирина Тонева (48 лет) — российская певица, участница группы «Фабрика»; Хлои Кардашьян (41 год) — американская бизнесвумен, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян»; Светлана Кузнецова (40 лет) — российская теннисистка.