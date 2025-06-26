Появились подробности о состоянии владельца крымского сафари-парка «Тайган»

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения молодого льва, начал самостоятельно передвигаться по палате. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парка.

Напомним, что при нападении хищника Зубков получил множественные травмы — были повреждены мышцы шеи и задета грудная полость.

«С Олегом Алексеевичем все замечательно, он ходит уже по палате, написал целый список благодарностей и послание для подписчиков, а также распоряжений по управлению парком», — пояснили в пресс-службе.

В парке уточнили, что владелец находится в стабильном эмоциональном состоянии, хорошем расположении духа.

В пресс-службе констатировали, что Зубков идет на поправку, врачи заверяют, что перспективы замечательные.