В российском городе ввели режим повышенной готовности из-за жары

В Благовещенске объявлен режим повышенной готовности. Решение принято ввиду аномальной жары, стоящей в городе, передает пресс-служба мэрии.

Постановление о введении особого режима было подписано главой Благовещенска Олег Имамеев. Его действие продлится до 9 часов утра 1 июля. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров в городе могут достичь рекордной отметки плюс 42 градуса. На фоне такой жары и прогрева почвы с большой вероятностью в Благовещенске пройдут ливни и грозы.

Несколькими днями ранее в Красноярске выпал крупный град. Градины достигали размера помидора черри. Снег в середине июня увидели жители и другого российского города, Воркуты. Столбики термометров в тот день держались около отметки плюс 0,2-1,4 градуса. Теперь же, с 26 июня, на Русской равнине начнется сезон дождей. Сначала грозы накроют Центральный федеральный округ, затем пройдут по Поволжью и нагрянут в Коми.