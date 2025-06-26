На российском кладбище проросли «ведьмины пальцы» с запахом падали

На территории Волынского кладбища в Твери обнаружили крайне редкий гриб с зловонным запахом и непристойным внешним видом — мутинус Равенеля (Mutinus ravenelii), также известный как сморчок вонючий, или «ведьмины пальцы». Об этом сообщили участники сообщества «Мемориал "Волынский некрополь"» во «ВКонтакте».

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Уникальная находка вызвала бурное обсуждение в социальных сетях из-за внешнего вида гриба. Его причудливая форма и специфический запах не оставили равнодушными комментаторов. В народе мутинус давно получил недвусмысленное прозвище — «вонючий сморчок», и неслучайно: гриб источает устойчивый запах гниющего мяса, привлекая насекомых, прежде всего мух.

«Лучше его не трогать. Такой гриб раз увидишь — не забудешь. Родом он из Северной Америки. Краснокнижный и очень редкий для наших краев», — уточнили авторы публикации и сопроводили сообщение фотографиями находки.

Несмотря на экзотическую природу, мутинус Равенеля занесен в Красные книги ряда регионов России, включая Карелию, Алтайский край, Кемеровскую, Липецкую, Кировскую области и другие субъекты.

Ранее стало известно, что в одной части России начался настоящий «грибной бум» — подобная «грибная волна» в начале лета случается не чаще одного раза в 10-15 лет. По словам микологов, времени для сбора осталось совсем немного, она продлится максимум до конца июня. Любители тихой охоты тем временем продолжают делать новые находки по всей России. В лесу в Хакасии, в частности, обнаружили редчайший гриб, продлевающий молодость.