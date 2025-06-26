Симоньян вспомнила связанный с Кеосаяном неприятный эпизод

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила на вопрос, как режиссер Тигран Кеосаян делает кино и не хотела ли она сняться у мужа. Медиаменеджер заявила, что однажды снялась у него в эпизодической роли и больше не будет.

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Соответствующий комментарий Симоньян оставила в своем Telegram-канале.

«Как Тигран снимает кино, я сама не понимаю. Даже когда нахожусь на одной площадке. Так же, как невозможно понять, что делает фокусник, если это хороший фокусник. Тигран в этом смысле фокусник гениальный», - написала главный редактор RT.

Она поделилась, что играла в фильме Кеосаяна журналистку, которая задает вопрос, держа микрофон. Для Симоньян это оказалось непривычно и даже неприятно.

«Удивительно, но я, с 18 лет работая в прямом эфире, не знала, как себя вести, куда деть руки, куда вообще деться. Это было ужасно… Для меня это было крайне неприятно — как будто меня вынуждают врать. Я зареклась и больше никогда не снималась и не буду». – заключила Симоньян.

Ранее сваха Анна Осипова рассказала сайту «Страсти», что брак Маргариты и Тиграна основан на настоящей любви. По ее словам, их союз – тот случай, «когда друг без друга никак».