Раскрыты последние слова посмертно награжденного Путиным студента из Курска

Перед смертью студент Илия Гукежев, который погиб в результате украинского обстрела жилого дома на границе Курской области, удивился, почему не едет скорая. Об этом в четверг, 26 июня, рассказала сестра награжденного президентом России Владимиром Путиным посмертно юноши Диана Минаева.

© Вечерняя Москва

По словам девушки, в день трагедии Илия молчал и сохранял спокойствие. Минаева подчеркнула, что ее брат «держался не как парень в 21 год».

— Когда они вышли, он сам подошел к каждому из расстрелянной семьи. И сказал в тот вечер две фразы. Одну про эту семью — «Мама, там ужас», и вторая фраза в доме была — «Почему же долго нет скорой?», — рассказала девушка.

Воевавший на СВО мигрант обратился к «Русской общине»

Она добавила, что Илия держал голову раненой девочки, чтобы та не захлебнулась от рвоты, пока из головы ребенка текла кровь, передает портал News.ru.

Диана Минаева рассказала, что Илия Гукежев скончался при попытке спасти раненую вражеским беспилотником девочку. Дрон ударил по машине около дома Гукежева, который приехал навестить родителей. В автомобиле находилась семья с двумя детьми, в результате атаки родители и один ребенок погибли на месте. Владимир Путин посмертно наградил студента медалью «За спасение погибавших».