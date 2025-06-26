Раскрыта судьба напавшего на владельца сафари-парка "Тайган" льва

Молодого льва, напавшего на владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова не изолировали, и не собираются убирать из стаи. Он остается в саванне вместе с другими хищниками. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

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В предыдущем видео женщина призналась, что впервые ей стало нехорошо от звуков львиного рычания, раздающихся в "Тагане" каждый день. Теперь она подходит к ограде львиной территории, но такого чувства у нее уже нет.

"Думала вас видеть не смогу после этого, - говорит женщина. - Но нет".

По ее словам, Олег Зубков в больнице больше всего скучает именно по львам. Напавшего на него хищника не усыпили, и не собираются это делать, рассказала Алексагина.

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"Ничего с этим львом не будет. Молодой, глупый, испугался и наделал делов, - говорит женщина. - В таких случаях всегда виноват человек. Или стечение обстоятельств, как с нами".

Олег Зубков 22 июня получивший тяжелые травмы в результате нападения льва, идет на поправку. Его уже дважды прооперировали, он чувствует себя гораздо лучше, но владельцу "Тайгана" предстоит длительная реабилитация.