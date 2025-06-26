Сын Боярского раскрыл причину госпитализации отца

Народный артист РСФСР Михаил Боярский попал в больницу с осложнениями после недавно проведенного стентирования артерии. Об этом RT сообщил сын артиста Сергей Боярский.

Он подтвердил информацию о том, что его отец в настоящее время находится в больнице.

«Возникли сложности после стентирования артерии в ноге. Надеюсь, завтра отпустят домой», — добавил сын артиста.

Пиар-менеджер Боярского Надежда Дуванова в беседе с РБК отметила, что сейчас он находится «под наблюдением специалистов».

Ранее сообщалось, что артиста госпитализировали в отделение сосудистой кардиологии в Санкт-Петербурге. Указывалось, что Боярский попал в больницу для планового обследования.