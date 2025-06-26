Скончался режиссер и сценарист Юрий Мастюгин

Режиссер и сценарист Юрий Мастюгин умер в возрасте 87 лет, заявили в Союзе кинематографистов России, членом которого Мастюгин являлся.

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Сценарист окончил художественный факультет Московского театрально-технического училища, а также актерский факультет Театрального училища им. Щепкина при Малом театре СССР и режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров при Госкино СССР.

Мастюгин был режиссером таких кинолент как "Приходи свободным", "В начале игры", "Кровь и пот", а также режиссером дубляжа фильмов "Легенда о белом драконе", "Хищник 2", "Медвежонок" и других.