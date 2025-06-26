Ребенка, пережившего нападение в Шереметьево, выведут из комы

Двухлетнего мальчика, которого мужчина ударил об пол в аэропорту Шереметьево, будут постепенно выводить из медикаментозного сна. Об этом сообщила невролог из детского центра имени Рошаля.

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«Постепенно будут снижать седативную поддержку, чтобы малыш спокойно вышел из медикаментозного сна», - написала подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

Известно, что у малыша все рефлексы в норме. Врачи не торопятся, дают организму прийти в себя и подготовиться к пробуждению.

На этой неделе, 23 июня, мужчина, прибывший рейсом Каир-Москва, находясь в зоне выдачи багажа аэропорту Шереметьево, подошел к двухлетнему ребенку. Он без какого-либо повода схватил малыша на руки и бросил его об пол с высоты своего роста.

Полиция задержала нападавшего, ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Ребенку сразу же оказали помощь медицинские работники на месте происшествия, а позже его доставили в детский центр имени Рошаля.

Главный врач детского центра рассказала, что пострадавшего ввели в медикаментозную кому, состояние оценивается как стабильное. У малыша открытый перелом кости черепа и перелом у его основания, также есть небольшая гематома.