Uma2rman, Обе Две и ульяна мамушкина: "Каникулы" объявили программу закрывающего уикенда

Фестиваль КАНИКУЛЫ, который проходит весь июнь в исторической локации «Горки Ленинские» около Москвы, анонсирует программу финального уикенда этого сезона. 5-6 июля — большой концерт с хедлайнером Uma2rman, спектакли, лекции, спорт и многое другое.

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«Каникулы» — новый культурный фестиваль от продюсерской компании Ильи Авербуха, который идет в формате уикендов с 1 июня по 6 июля. Это путешествие в беззаботное лето, где нет расписания и строгих рамок — только поток творчества, музыки и общения.

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На финальные выходные 5 и 6 июля запланирована насыщенная культурная и развлекательная программа для взрослых и детей.

5 июля пройдет спектакль «Красная шапочка» от театрального объединения Озеро. Гоша Мнацаканов, режиссер и выпускник ГИТИСа, представит современную интерпретацию русской сказки. В постановке примут участие Таисия Вилкова, Владимир Комаров, Дмитрий Кучин и другие.

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6 июля — большой live-концерт, участниками которого станут исполнительница ульяна мамушкина и инди-поп группа «Обе Две». А хедлайнер вечера — российская рок-группа Uma2rman, известная по хитам «Прасковья», «В городе лето», «Проститься», «Ночной дозор», «Ума Турман» и другим.

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Помимо театральной и музыкальной программы в эти выходные будут организованы мастер-классы по росписи дерева, коллажу и созданию картин из ткани, квесты для детей, а на площадке лектория пройдут беседы об экологии, археологии и бизнес-образовании.

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Билеты на фестиваль можно купить на официальном сайте. Добраться до площадки фестиваля просто и комфортно можно на бесплатном автобусном трансфере от станции метро «Домодедовская».