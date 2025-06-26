В России поддержали запрет увольнять родителей детей до 7 лет

Депутат Государственной Думы Евгений Марченко в беседе с Life.ru высказался в поддержку инициативы о запрете увольнения работников, имеющих детей в возрасте до семи лет. Однако, по мнению депутата, правительство вряд ли поддержит этот проект, поскольку посчитает его экономически невыгодным.

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Общественная организация «Отцы рядом» ранее обратилась в Госдуму с предложением рассмотреть возможность введения запрета на увольнение родителей с детьми до семи лет.

Марченко назвал данную идею хорошей и социальной. Также он заявил, что одобряет эту инициативу. По словам депутата, он бы выступил за принятие соответствующего законопроекта, если бы он был внесен в Госдуму.

«Единственное, что правительство выступит против, потому что скажет, что экономически нецелесообразно. Начнут подсчитывать, какие будут убытки», — подчеркнул Марченко.

Он акцентировал внимание на том, что для каждого родителя крайне важно уделять своему ребенку как можно больше внимания, особенно в период до семи лет, когда ребенок готовится к школе. По словам собеседника, «карьера успеется, а детство у ребенка один раз».