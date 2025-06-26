Артистку Тенякову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Прах советской и российской актрисы Натальи Теняковой похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает ТАСС.

Артистку захоронили в могиле ее супруга, народного артиста РСФСР Сергея Юрского.

Тенякова ушла из жизни в возрасте 80 лет 18 июня. Причиной смерти стала остановка сердца.

В 1966 году артистка дебютировала на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола в "Трехгрошовой опере". Она сыграла роль Полли Пичем в "Трехгрошовой опере". В том же году она исполнила одну из главных ролей в фильме "Старшая сестра".

Также Тенякова была участницей труппы МХАТ. Там она сыграла множество ролей, в том числе в спектаклях "Юбилей ювелира", "Офелия боится воды", "Говорит Москва" и других постановках.

В общей сложности актриса снялась более чем в 10 фильмах и сериалах. Зрителям она запомнилась как баба Шура в комедии "Любовь и голуби", Евдокия Стольникова в телесериале "Следствие ведут знатоки" и Мария Кирилловна Обрезкова в драме "Француз".