Скабеева прокомментировала шутку Зеленского о Трампе на заседании ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева выложила фрагмент выступления украинского лидера Владимира Зеленского, где он пытается пошутить о президенте США Дональде Трампе. Своими мыслями по этому поводу в четверг, 26 июня, она поделилась в личном блоге.

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Журналистка в своем Telegram-канале опубликовала речь главы Украины с заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). На кадрах видно, как Зеленский ведет с залом беседу на английском языке.

— Вы знаете президента Трампа? — задает украинский президент риторический вопрос и выдерживает небольшую паузу, ожидая при этом ответа.

Ему говорят — «Мы о нем наслышаны». Зеленский, в свою очередь, продолжает: «Нам нужна серьезная связь с ним, нам нужна Европа».

По словам Скабеевой в публикации, лидер Украины «тоскует по "Кварталу-95" и пытается шутить».

Недавно Дональд Трамп проявил симпатию к Владимиру Зеленскому, назвав его «очень милым» после встречи с ним на полях саммита НАТО. Отношения с главой киевского режима осложнял конфликт в Овальном кабинете в феврале, после которого США приостановили военную и разведывательную помощь Киев.