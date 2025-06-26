Умер актер Леонид Гушанский

Умер заслуженный деятель искусств России Леонид Гушанский. Ему было 79 лет. О его смерти сообщили в Курганском театре драмы, где он проработал много лет.

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Гушанский родился в 1945 году. В 1965 году он окончил театральную студию при Киевском театре музыкальной комедии. В 1978 году получил диплом первой степени за постановку спектакля "Человек со звезды" на фестивале "Пермская весна".

Он окончил ГИТИС по специальности "актер театра драмы", а в 1987 году - как "режиссер театра драмы". Работал в театрах Уссурийска, Хабаровска, Ирбита и Чебоксар.

С 1989 года Гушанский работал в Курганском театре драмы, где занимал должности главного режиссера и художественного руководителя (с 1993 по 2013 год).