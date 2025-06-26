Львова-Белова предложили расширить полномочия детских омбудсменов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова считает, что детским омбудсменам нужно дать больше полномочий в сфере профилактики социального сиротства, уточнить объем и сроки их полномочий в регионах.

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"Правительству РФ совместно с уполномоченным при президенте РФ обеспечить подготовку предложений по внесению изменений в Федеральный закон "Об уполномоченных по правам ребенка в РФ", направленных на расширение полномочий уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ в сфере профилактики социального сиротства", - говорится в разделе "Рекомендации" доклада по итогам Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.

Кроме того, предлагается уточнить объем и сроки полномочий уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, вопросы координации деятельности уполномоченных по правам ребенка в субъектах и их взаимодействия с уполномоченным при президенте по правам ребенка. Целесообразным признано совершенствование положений федерального закона в контексте развития семейно-ориентированной политики государства и активной роли уполномоченных в защите института семьи.