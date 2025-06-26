Омск стал побратимом для крупнейших городов Белоруссии

Омск первым в России стал городом-побратимом для всех областных центров Белоруссии, включая Минск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

"Поистине исторический момент: подписали побратимское соглашение с коллегами из Гродно. Таким образом, Омск стал первым городом России, заключившим подобные соглашения со всеми областными центрами Белоруссии, включая столицу государства - город Минск", - написал Шелест.

Он отметил, что заключение таких соглашений соответствует линии на укрепление и развитие братских отношений между Россией и Белоруссией.