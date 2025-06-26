В Оренбурге восстановили работу мобильного интернета

Скорость работы мобильного интернета восстановили в Оренбурге. Ограничение сохраняется в отдельных зонах региона, сообщает пресс-служба администрации Оренбурга.

"Скорость работы мобильного интернета в Оренбурге восстановлена. Минцифры региона сообщает, что ограничение скорости сохраняется в отдельных зонах области", - отметили в мэрии.

Ранее сообщалось об ограничении скорости работы мобильного интернета в районе Южного поселка, в восточной и центральной частях города Оренбурга, а также в городе Ясном. Такая мера связана с обеспечением безопасности граждан и объектов критической инфраструктуры Оренбургской области.