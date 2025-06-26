В Роспотребнадзоре разработали тест для выявления вируса Хасеки

Он был обнаружен в клещах, отметили в ведомстве. По данным специалистов, вирус распространён на территориях Сибири и Дальнего Востока.

«Разработанный тест обладает высокой чувствительностью и специфичностью, центр «Вектор» способен производить тесты в количестве, необходимом для обеспечения надзора», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что клещи остаются переносчиками множества инфекций, тем самым представляя серьёзную угрозу для здоровья людей.

Вирус Хасеки, которым можно заразиться при укусе клеща, не новый, он был выявлен в Китае более семи лет назад, а вызванная им болезнь протекает легко и напоминает простуду. Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что заражённые клещи были обнаружены не только в странах Азии, но и в Европе.