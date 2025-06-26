В РПЦ прокомментировали изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами

Всему есть предел, однако российское общество и правоохранители его упустили, когда в сообществе «Московские мусульмане» появилось изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов. Так сообщения об оскверняющем святыню изображении прокомментировал в Русской православной церкви Леонид (Горбачев).

По его словам, повелевший возвести храм после победы над Казанским ханством русский царь Иван Грозный переворачивается в гробу, когда наблюдает, как символ его триумфа превращается в знак поражения.

«И как это понимать!? (...) Органам правопорядка, надеюсь, все видно», — написал в блоге архиерей РПЦ.

О появлении изображения храма с полумесяцами вместо крестов стало известно днем ранее, 26 июня. В комментариях к картинке в сообществе «Московские мусульмане» россияне возмутились и увидели в этом жесте призыв к захвату христианских святынь.