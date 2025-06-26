В части Оренбурга ограничили скорость мобильного интернета

ОРЕНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Скорость мобильного интернета ограничена в южной и центральной частях Оренбурга и городе Ясном для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития и связи Оренбургской области.

"Скорость работы мобильного интернета в районе Южного поселка, в восточной и центральной частях города Оренбурга, а также в городе Ясном ограничена. Данная мера связана с обеспечением безопасности населения и объектов критической инфраструктуры Оренбургской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения не распространяются на проводной интернет, голосовую мобильную связь, а также точки доступа Wi-Fi. О сроках включения будет сообщено дополнительно.