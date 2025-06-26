Сальдо анонсировал появление нового города-курорта в Херсонской области

Строящийся на Арбатской стрелке на юге Херсонской области город будет курортом, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Область обладает большим потенциалом для строительства жилых домов и объектов отдыха.

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«Мастер-план уже начал реализовываться. Это выглядеть будет очень красиво, привлекательно и удобно», - сказал он в интервью агентству РИА Новости.

Строительство уже началось, специалисты проложили необходимую инженерную инфраструктуру. Предполагается, что город будет представлять собой 9-этажную застройку, а также территории для спланированного индивидуального жилищного строительства.

Об этом Сальдо рассказал в рамках ПМЭФ, который прошел 18-21 июня в Санкт-Петербурге.