Акулы-людоеды приплыли к берегам России

В Уссурийском заливе и Приморском крае заметили акул мако, или как их еще называют, чернорылых акул. Эти представители семейства сельдевых акул являются самыми быстрыми и самыми агрессивными и представляют серьезную угрозу человеку.

Как сообщает телеграм-канал Mash, обычно в тех краях этих акул встречают только с середины августа, но в этом году из-за аномальной жары в регионе вода прогрелась до 22 градусов раньше, поэтому акулы-людоеды приплыли и уже начали охотиться. Пока на рыб.

Организация International Shark Attack File зафиксировала с 2006-го по 2024 год десятки нападений акул-мако на туристов, аквалангистов и рыбаков. Например, в декабре 2024 года хищница загрызла гражданина Италии в Египте и напала на спасателя, который пытался вытащить пострадавшего итальянца из воды.