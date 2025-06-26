Ефремов отказался от двух вещей после выхода по УДО

Актер Михаил Ефремов, получивший условно-досрочное освобождение (УДО) этой весной, полностью пересмотрел образ жизни. По данным источника KP.RU, заслуженный артист России отказался от двух вещей. Он не употребляет алкоголь, не управляет автомобилем и сосредоточен на восстановлении здоровья.

Источник издания рассказал, что Ефремов живет скромно: часто бывает в храмах и недавно навещал могилу своей матери, актрисы Аллы Покровской, на Троекуровском кладбище в Москве. Личный транспорт артист больше не использует.

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«Он на метро ездит, на транспорте, машины у него нет. Вчера на самокате приезжал. Крайне редко вижу его на улице», — отметил собеседник.

Напомним, в июне 2020 года Ефремов устроил ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к восьми годам колонии. 9 апреля 2025 года актер был освобожден условно-досрочно и покинул исправительное учреждение в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что советский и российский кинорежиссер и продюсер Никита Михалков дал работу вышедшему по УДО актеру Михаилу Ефремову.