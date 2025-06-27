В Екатеринбурге шесть выпускников набрали по 200 баллов на ЕГЭ

В Екатеринбурге более 80 выпускников по итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) набрали 100 баллов в этом учебном году.

А шестеро учащихся получили 100 баллов сразу по двум предметам, сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на данные городского департамента образования.

А в Санкт-Петербурге в этом году число стобалльников сократилось на 22,5% по сравнению с прошлым, пишет neva.today со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Это 433 выпускника, 26 из которых заработали максимальный результат по двум предметам. Ещё один сумел сдать ЕГЭ по трём дисциплинам на максимальные 100 баллов.

Ранее в Самарской области медали «За особые успехи в учении» вручили 27 лучшим выпускникам региональных школ.