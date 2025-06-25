Борт спецотряда «Россия» приземлился в Нью-Йорке

Борт специального летного отряда «Россия» приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Согласно его информации, самолет Ил-96-300 вылетел из Пулково в 11:32 по московскому времени по направлению в Нью-Йорк. Борт приземлился в пункте назначения в районе 22:27 по московскому времени.

Данных о пассажирах самолета нет.

Самолет спецотряда РФ появился в Стамбуле

Напомним, что борт спецотряда «Россия» обслуживает только дипломатов и высокопоставленных чиновников РФ.