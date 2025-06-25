Врач сделал заявление о состоянии Тиграна Кеосаяна

В конце 2024 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Он до сих пор находится без сознания.

Маргарита Симоньян каждый день приезжает к мужу в больницу. В какой-то момент режиссер стал реагировать на жену и даже попытался сжать ее руку. Но с тех пор улучшений в его состоянии нет. Маргарита уверяет, что не опускает руки и надеется на выздоровление Тиграна. При этом она призналась, что сейчас специалисты следят за Кеосаяном, но только бог поможет ему выкарабкаться.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что движения пальцами в ответ на голоса – явный признак положительной динамики. Значит, мозг не сильно пострадал и все еще воспринимает информацию.

"Если реакция появилась, это говорит о том, что человек уже прошел глубокую стадию сна и у него появились первые сдвиги на пути к пробуждению", — пояснил врач изданию "Вечерняя Москва".

Симоньян рассказала, как изменилась ее жизнь из-за комы Кеосаяна

Кеосаян уже шесть месяцев в коме, а его организм демонстрирует необыкновенную выносливость. Однако делать прогнозы о выздоровлении режиссера медики не берутся.