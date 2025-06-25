Глава СПЧ призвал выгнать из России одну категорию мигрантов

Мигрантов, чьи дети не ходят в школы, нужно выгнать с российской территории. Выслать эту категорию приезжих призвал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев, сообщается в Telegram-канале органа.

Он привел данные МВД, согласно которым в России находятся 785 593 несовершеннолетних иностранцев. При этом образовательные учреждения посещают только 192 254 из них, что составляет порядка 24,5 процента от общего числа. Глава СПЧ подчеркнул, что даже исключив дошкольников, останется 300 тысяч детей, не посещающих школы.

Фадеев напомнил, что, согласно российской Конституции и Семейному кодексу родители и опекуны обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования.

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