Стало известно, от каких двух вещей отказался Ефремов после колонии

Актер Михаил Ефремов после освобождения из колонии полностью отказался от алкоголя и личного автомобиля. Об этом сообщает MK.ru.

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Уточняется, что артист также регулярно посещает храм и полностью воздерживается от алкоголя. Так, Ефремов посетил Троекуровское кладбище и посетил могилу его матери Аллы Покровской в честь годовщины смерти, передает издание.

— Вот вчера видел Ефремова, он на самокате приезжал. Он на метро ездит, на транспорте, машины нет у него. Вижу его крайне редко на улице, — рассказал источник «Комсомольской правды».

Ранее режиссер Никита Михалков подтвердил, что актер Михаил Ефремов будет работать в его театре «Мастерская 12». Получится ли у актера вернуться к обычной жизни после проблем с алкоголем, смертельного ДТП и заключения в тюрьме, выясняла «Вечерняя Москва».

8 июня появилась информация, что Михаил Ефремов утвердил свою первую роль после выхода из колонии. Уточнялось, что переговоры о гонораре длились около недели и проходили напряженно.