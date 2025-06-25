Владелец парка «Тайган» перенёс операцию и находится на реабилитации
Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков после нападения льва перенёс операцию на трахее и находится на реабилитации.
Об этом сообщил генеральный директор Большого московского цирка народный артист России Эдгард Запашный.
«Ему сделали операцию, а также полностью проверили на травму лёгкого — убедились, что серьёзной проблемы с этим не будет», — цитирует его ТАСС.
Запашный также отметил, что Зубков будет находиться на реабилитации в Краснодаре.
Ранее стало известно, что Зубкова переводят на лечение в Краснодар.
Эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов заявил, что дикие животные нападают на людей ради самозащиты.