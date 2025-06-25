3 дня, 7 тем, 18 минут на выступление: в Москве пройдет конференция SM Network 2025

С 3 по 5 июля в Центре событий РБК пройдёт конференция SM Network 2025 — профессиональное событие для тех, кто работает в маркетинге, креативе, коммуникациях, медиа и технологиях. В этом году SM Network — не просто сцена, а пространство живого обмена: три дня выступлений, воркшопов, дискуссий и нетворкинга с лидерами индустрии.

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Программа включает 7 тематических блоков: от ИИ и MarTech до стратегии, карьеры и influence-маркетинга. Вместо длинных презентаций — короткие TED-style выступления по 18 минут. Вместо формальных панелей — живые обсуждения, баттлы, мастер-классы. А вместо обезличенного «контента» — темы, которые рождаются из ежедневной практики и запросов рынка.

На сцену выйдут более 50 спикеров: маркетологи, предприниматели, бренд-лидеры, исследователи и креативные директора. Вот лишь часть из них:

Евгений Аксютин, CMO Яндекс Go. Тема: «Как мы разрабатывали бренд-архитектуру в супераппе».

Вячеслав Филимонов, СМО Ёбидаёби. Тема: «Маркетинг за 0 рублей».

Алексей Пономарь, CEO и издатель «Лайфхакер» и «Горящая Изба». Тема: «Медиа в 2025-м году: как эффективно инвестировать в рекламу и избежать ошибок»

Денис Сметнев, сооснователь Skyeng&uForce. Тема: «Запуск компании Skyeng: как из стартапа создать миллиардный бизнес в России».

Артём Синявский, основатель Marvelous Group. Тема: «Инфлюенсеры нового времени»

Роман Бедретдинов, главный редактор Sostav — «Публичные выступления: от «А» до бурных аплодисментов».

София Модина, CEO MEW STUDIO. Тема: «Мини-исследование: как графика помогает выстроить единый бренд-код и объединить разные продукты внутри экосистем (на примере МТС и СБЕРа)»

Алексей Парфун, CEO Ai Influence, вице-президент АКАР. Тема: «Синтетические медиа в маркетинге, генеративные технологии и виртуальные инфлюенсеры»

В этом году к команде конференции присоединились эксперты Эйч — они помогут раскрыть темы карьерного развития и личного бренда. А в третий день школа инноваций и креативного мышления ИКРА проведёт специальный интерактив — активное вовлечение, обмен инсайтами и нетривиальный формат обсуждений гарантированы.

Организаторы подчёркивают: SM Network — это не «очередная конференция», а среда, где можно не только слушать, но и обсуждать. Задать вопросы спикерам, обсудить кейсы, найти новых партнёров и выйти за пределы своей узкой профессиональной зоны.

Полная программа, билеты и подробности доступны на официальном сайте.