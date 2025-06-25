Розенбаум объяснил период блатных песен в своем творчестве

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Народный артист России Александр Розенбаум объяснил период «блатных» песен в своем творчестве. Его цитирует NEWS.ru.

Розенбаум объяснил период блатных песен в своем творчестве
© РИА Новости

По словам Розенбаума, эти песни он написал на первых курсах Первого Ленинградского медицинского института имени академика Павлова. На одном из студенческих капустников он придумал сценку, где налетчики заходят в ресторан и под веселую песню начинают грабить посетителей.

«Первая песня, которая была написана, это песня «Ах, если б знали вы, что за деликатесы нам подавали в Метрополе две принцессы!». И я въехал просто в эту историю», — вспоминает он.

Артист добавил, что ходил в «маске» блатных песен около трех лет, но теперь не помнит, как сочинял и их и песни своего «казачьего» периода.

«Меня тащило просто, и я этим занимался», — говорит он.

6 сентября в Театре Эстрады Александр Розенбаум представит новый мюзикл «Вальс-Бостон».

В начале июня продюсер Максим Фадеев признался, что вернулся в Россию благодаря песне Розенбаума.