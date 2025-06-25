Помогавший брошенному об пол ребенку рассказал о произошедшем

Мужчина, оказавший помощь младенцу, которого 31-летний гражданин Белоруссии Владимир поднял на руки и со всей силы швырнул на пол в аэропорту Шереметьево, рассказал о состоянии мальчика после произошедшего.

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Интервью со свидетелем в среду, 25 июня, приводит RT.

— [Ребенок был] без сознания. Мне кажется, он даже не дышал, потому что он весь позеленел, посинел, — ответил мужчина на вопрос журналистов о том, в каком состоянии пребывал мальчик, когда тот его взял на руки после нападения.

Незадолго до этого стало известно, что на Владимира пассажиры жаловались еще во время полета из Каира. Также в соцсетях отмечают, что проблемы с гражданином Белоруссии начались еще при посадке на рейс — он мешал окружающим, а местные полицейские делали ему замечания несколько раз. Помимо этого, выяснилось, что перед полетом мужчина употребил наркотики и выпил три бутылки виски.

Нападение на ребенка произошло 23 июня. Главное о произошедшем — в отдельном материале «Вечерней Москвы».