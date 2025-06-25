Что известно о ситуации вокруг госсекретаря Дагестана?

В среду, 25 июня, появилась информация о задержании государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. «Рамблер» собрал сообщения СМИ о чиновнике.

Обыски и уголовное дело

Источник РИА Новости в силовых структурах Дагестана сообщил, что 69-летний Магомедов был задержан в рамках уголовного дела о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт». Перед задержанием сообщалось об обысках по адресам, связанным с госсекретарем.

Собеседник ТАСС в силовых структурах региона заявил о задержании чиновника по «уголовному делу, связанному с хищениями». РБК сообщило о деле о хищении в ходе приватизации ОАО «Дагнефтепродукт». По данным агентства, в рамках дела были проведены «десятки» обысков, в том числе у родственников и коллег Магомедова.

Как отмечает РБК, Магомедов был гендиректором «Дагнефтепродукта» в 1991–2005 годах, когда предприятие принадлежало государству. В 2005-м компанию приватизировали, он руководил ей до 2010 года, подчеркивает издание.

Комментарий администрации главы Дагестана

В администрации главы Дагестана прокомментировали «информацию о следственных действиях в отношении одного из дагестанских чиновников». В сообщении отмечается, что силовики проводят работу «в строгом соответствии с действующим законодательством».

«Руководство республики находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для обеспечения законности и порядка в регионе. Следственным органам оказывается всесторонняя помощь в проведении объективных расследований», - подчеркнули чиновники.

Комментарий «Анжи»

Магомедов является основателем футбольного клуба «Анжи». Президент клуба Абакар Гамидов заявил ТАСС, что задержание чиновника и обыски не имеют отношения к клубу. Гамидов подчеркнул, что сейчас Магомедов никак не связан с клубом.

Президент «Анжи» отметил, что в конце 2010 года Магомедов передал все права на клуб и с тех пор не имеет к нему отношения. Махачкалинский клуб вернулся в профессиональный футбол в январе 2025-го и планирует выступать в третьем дивизионе, отмечает ТАСС.

Карьера чиновника

Магомедов стал госсекретарем Дагестана в ноябре 2021 года. В задачи госсекретаря входит содействие главе региона в реализации государственной политики в экономической и социальной сферах, содействие в исполнении правовых актов.

До этого Магомедов был депутатом и председателем Народного собрания региона. Как писала газета «Молодежь Дагестана», с 1975 года он работал оператором, начальником АЗС, заместителем директора Махачкалинской распределительной нефтебазы.