Дворцовый мост в Петербурге готовят к «Алым парусам»

Сотрудники Энергохозяйства СПб ГУП «Горэлектротранс» демонтировали 320 метров проводов и 600 метров подвесной системы — это было необходимо сделать для проведения светового шоу на разводной части Дворцового моста в честь праздника выпускников «Алые паруса», где будут размещены пиротехнические установки. Все работы ведутся в ночное время, чтобы накануне днем сохранить в полном объеме линейное движение по переправам.

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Кроме того, в целях подготовки к празднику будет отключена контактная сеть без демонтажа на Троицком мосту.

— На крыльях моста будет установлена пиротехника, поэтому для безопасной ее работы убрали троллейбусные провода и подвесную систему. Структура и сложность таких работ из года в год зависят от праздничной программы, — рассказал начальник Западного района контактной сети Энергохозяйства СПБ ГУП «Горэлектротранс» Альберт Кагиров.

По его словам, демонтаж производится достаточно легко и быстро, обратный монтаж начнется 29 июня по согласованию с пиротехниками — не раньше, чем они закончат демонтировать свое оборудование. Сначала будет необходимо восстановить подвесную систему, потом контактный провод, а также произвести регулировку, сообщает «Петербургский дневник».

— На подвесных мостах очень сложное устройство контактного провода, потому что при разведении крыльев он автоматически размыкается и ложится на крыло. Соответственно, необходимо учитывать это при демонтаже и монтаже, — объяснил Кагиров.

Народная артистка РФ Надежда Кадышева станет хедлайнером петербургского праздника «Алые паруса» в 2025 году, сообщил Пятый канал, который выступает одним из организаторов концерта. Главной темой «Алых парусов» в 2025 году станет празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Андрей Инюшкин объяснил, что празднование «Алых парусов» обретает особую актуальность перед началось национальных проектов «Молодежь России» и «Кадры», которые открывают возможности для выпускников.