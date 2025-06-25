Муфтий Москвы прокомментировал новости о курсах по многоженству для мусульман

Появившиеся на улицах Москвы листовки о том, что Духовное управление мусульман (ДУМ) проводит специальные курсы по многоженству — «неумелая» и «неуклюжая» попытка посеять вражду между представителями разных народов России. Об этом в среду, 25 июня, заявил муфтий столицы Ильдар Аляутдинов.

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По словам представителя организации, неизвестные подобными акциями стремятся дестабилизировать общество и дискредитировать образ и деятельность мусульманского духовенства. Он призвал сограждан не поддаваться на такие провокации.

— Такие «курсы» ДУМ России не проводит, — передает слова Аляутдинова Telegram-канал РИА Новости.

14 мая муфтий также сообщил, что появившиеся фотографии листовок за авторством якобы ДУМ о выплатах матерям за принятие ислама не имеют отношения к действительности.

При этом муфтий ДУМ Московской области Денис хазрат Мухутдинов поддержал курьеров, отказавшихся доставлять блюда со свининой. Член совета по правам человека Марина Ахмедова в ответ на это заявила, что доставщик, отказавшийся привести свинину из-за ее «харамности», должен быть уволен без права работы в сервисах доставки и депортирован из России.