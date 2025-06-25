Радиостанция Судного дня «Жужжалка» передала уже 13 новых сообщений

Легендарная российская радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» и получившая мрачное прозвище «Радиостанция Судного дня», вышла в эфир и передала уже 13 новых сообщений. Об этом сообщает «Москва с огоньком».

Первое сообщение поступило в 9:09 по московскому времени. В нем написано следующее: «НЖТИ 63373 СЛАСТЬ 4138 7098». Также прозвучали в эфире в следующие моменты:

9:13 (МСК) – «НЖТИ 57103 БУЕРОПРЫЩ 3284 2505»

10:44 (МСК) – «НЖТИ 28557 ЖЕРДЬ 4668 3751»

10:54 (МСК) – «НЖТИ 44586 ХРЯКОХРЫЧ 4454 2989»

11:15 (МСК) — «ЦЖАП РХ51 БХВС ТОД3 ЗМО9 67810 79934 58633 53619 47938 РАЕКОКРАХ 4442 5681»

11:22 (МСК) — «ЦЖАП ЗМО9 85466 41510 МЕЛКИЙ 6104 5185»

11:27 (МСК) — «5ТИД Х2S1 61668 53684 МЕЛКИЙ 6104 5185»

11:35 (МСК) — «НЖТИ 69055 СПИДОШЛИЦ 5256 1206»

12:29 (МСК) — «НЖТИ 88225 НАРЦИССОВЫЙ 5709 3055»

12:32 (МСК) — «НЖТИ 21670 ЗАЦВЕТЕНИЕ 7035 1135»

12:51 (МСК) — «НЖТИ 04839 КРАНОФАЙ 0722 2206»

13:06 (МСК) — «НЖТИ 96525 ЮСОБОЕК 6934 7688»

13:10 (МСК) — «УЛВН 45144 ФОНДОШУРФ 7131 1759»

23 июня 2025 года радиостанция прервала свой обычный монотонный фон тремя загадочными передачами. Каждая из них представляла собой закодированное голосовое сообщение на русском языке – набор буквенных и цифровых групп, включающих осмысленное слово.