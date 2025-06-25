В Госдуме (ГД) извинятся перед депутатом и первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой за ситуацию со слухами о ее якобы плохом самочувствии. Об этом журналистам заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

24 июня руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев прервал свое выступление на пленарном заседании, заявив, что 88-летней Терешковой стало плохо. В свою очередь, журналист Александр Юнашев сообщил, что первую женщину-космонавта вывели из зала для оказания медицинской помощи.

По словам Володина, произошедшее не красит ни депутатов, ни представителей журналистского сообщества.

«Заранее хочу сказать, что сегодня мы извинимся перед Валентиной Владимировной Терешковой за вчерашнюю ситуацию, потому что она проходила у меня на глазах», — сказал он.

Председатель Госдумы пояснил, что парламентарию нужно было выйти на встречу, однако, когда Терешкова идет по залу, «обязательно найдется много депутатов, которые хотят с ней обняться, поздороваться», из-за чего образовалась толпа. В результате выступавший в этот момент Васильев расценил ситуацию как требующую вмешательства и оказания помощи.

«Замечательно у нее все со здоровьем сегодня на работе так же, как замечательно было и вчера», — констатировал Володин.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала штатной ситуацией вывод помощниками депутата и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. По ее словам, это происходит каждый раз в определенное время.