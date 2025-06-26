Вассерман выступил против списка разрешенных имен для детей

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил НСН, что готов выступить в Госдуме и объяснить отсутствие необходимости в списке имен для обоих полов, если такое пленарное заседание состоится. Нет никакой необходимости в списке разрешенных имен для мальчиков и девочек, это надуманная проблема, а от неадекватных родителей детей защитят специальные службы. Об этом в беседе с НСН рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

В Госдуме разрабатывают принципы формирования списка разрешённых имён для детей, рассказала первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, пишет ТАСС. При этом она отметила, что ситуация «сложная», так как нет каких-то конкретных словарей, на которые можно опираться. Вассерман напомнил об именах, которые являются как мужскими, так и женскими.

«Я бы посоветовал тем, кто пытается сделать из этого проблему, заняться чем-то более разумным. Не говоря уже о том, что существует множество имен, применимых и к мужчинам, и к женщинам, например, Александр и Александра, причем уменьшительные формы от этих имен вообще не различаются. Если ребенка сознательно назвали именем, которое явно не соответствует его полу, то это само по себе указывает на серьезные проблемы у родителей, что обязательно еще как-то проявится. Поэтому этот ребенок и без того окажется предметом заботы официальных органов. Кстати, во многих языках, например, в английском, вовсе нет категории пола. Там практически любые имена могут применяться и к мальчикам, и к девочкам. Если дело дойдет до обсуждения такого списка на пленарном заседании, я буду объяснять коллегам, почему он не нужен. Но, скорее всего, до пленарного заседания и не дойдет», - рассказал он.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал разрешить несовершеннолетнему менять имя из-за травли, даже без разрешения родителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».