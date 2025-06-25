Умерла первый заместитель гендиректора «России сегодня»

Первый заместитель генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Галина Кожина скончалась после тяжелой и продолжительной болезни.

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Об этом в среду, 25 июня, сообщило РИА Новости.

— Галина Ивановна уделяла большое внимание постоянному совершенствованию методов работы финансово-экономических подразделений, повышению эффективности работы Агентства и совершенствованию финансовых бизнес-процессов, — говорится в материале.

Галина Кожина получило профильное образование в Московском полиграфическом институте, а с 1987 года стала работать в Агентстве печати «Новости». Она проделала путь от старшего бухгалтера управления делами до первого заместителя замглавы медиагруппы. Она была крайне инициативным человеком, который не только умел видеть сложные проблемы, но и находить наиболее оптимальные пути их решения.