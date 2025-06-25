«Совершенно адовые условия»: как отбывает срок ангарский маньяк Михаил Попков

Ангарский маньяк Михаил Попков в апреле 2025 года заявил о новом убийстве — по его словам, 87-й, ранее неизвестной жертвой, оказалась школьная уборщица Татьяна Сумусенко. В результате серийному преступнику назначили адвоката, которым оказалась девушка. News.ru рассказал, как отбывает свое пожизненное наказание один из самых страшных преступников в современной истории России.

Кто такой Михаил Попков

Попков совершал свои преступления с 1992 по 2011 год в Иркутской области — в первую очередь в Ангарске и его окрестностях. Жертвами маньяка, по версии следователей, стали 86 женщин и сотрудник правоохранительных органов.

В прошлом Попков служил в милиции и имел звание младшего лейтенанта. До увольнения в 1998 году он совершил ряд преступлений на служебном автомобиле в форменной одежде. За доброжелательность окружающие его прозвали Мишей Улыбкой. После увольнения мужчина трудился в частном охранном предприятии, а позднее подрабатывал извозом и рытьем могил. Серийный убийца был женат. Коллеги и знакомые хорошо отзывались о Попкове.

Какие преступления совершил ангарский маньяк

С ноября 1994 года по 2000 год в Ангарске было совершено 29 жестоких убийств молодых женщин. Случаи объединили в серию из-за схожести. Маньяк использовал для убийства топоры, ножи, отвертки и удавку. Большинству жертв было от 15 до 28 лет, еще четырем — от 35 до 40 лет. Единственная жертва, которая момент нападения оказалась трезва, не была изнасилована. Судмедэксперты установили, что преступник задушил ее шарфом.

В конце января 1998 года в микрорайоне Байкальск в Ангарске в бессознательном состоянии нашли обнаженную девушку. Несовершеннолетнюю изнасиловали, а на голове у нее зафиксировали тяжелые травмы. Уголовное дело возбудили лишь спустя почти полгода, после множества жалоб матери девушки.

Потерпевшая подробно описала внешность преступника. Оказалось, что водитель милицейской машины, одетый в служебную форму, предложил девушке подвезти ее до дома. Она согласилась, после чего мужчина отвез ее в лес, заставил раздеться и жестоко избил. Очнулась она уже в больнице. В ходе следственных действий потерпевшая опознала старшего сержанта ангарского УВД, однако тогда делу не дали ход, и оно осталось нераскрытым.

В 2012 году Следственный комитет РФ возобновил приостановленное уголовное дело по факту убийств женщин в Приангарье. Результаты молекулярно-генетической экспертизы позволили установить личность подозреваемого — им оказался Попков, который фигурировал в прежнем расследовании. В июне того же года подозреваемого арестовали по подозрению в изнасиловании и убийстве трех женщин. Попков сдался, не оказав сопротивления полиции. В ходе следствия он признался и в других преступлениях.

В октябре 2013 года Попкову предъявили обвинение в 22 убийствах и двух покушениях на убийство, совершенных в Ангарске и его окрестностях в 1994-2000 годах. 14 января 2015 года суд приговорил бывшего правоохранителя к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Новые признания

После вынесения приговора Попков сознался еще в 59 убийствах. 10 декабря 2018 года Иркутский областной суд снова приговорил маньяка к пожизненному лишению свободы. Кроме того, ангарского маньяка лишили звания младшего лейтенанта милиции и пенсии, которую он получал все это время.

В 2020 году серийного убийцу этапировали в колонию «Торбеевский централ» в Мордовии. Вскоре он сознался в ранее неизвестных преступлениях — убийстве двух женщин в Иркутской области в конце 1990-х.

В 2025 году преступник сделал новое признание — 14 лет назад он повздорил с пьяной 35-летней женщиной, ударил ее и поджег. Жертва работала уборщицей в школе, а семьи у нее не было. По словам Попкова, он решил рассказать о содеянном, поскольку ему было «тяжело жить с этим».

В каких условиях сидит Попков

Сейчас Попков находится в одиночной камере мордовской исправительной колонии №6. Осужденный регулярно делает зарядку, шьет одежду для нужд спецоперации, слушает радио и читает детективы. Родные с маньяком не общаются.

Адвокат Григорий Сарбаев рассказал, что в «Торбеевском централе» отбывают свой срок в основном пожизненно осужденные из разных регионов России. Сидят заключенные по одному или по двое. У каждой камеры есть информационная табличка с досье, а за преступниками следят камеры видеонаблюдения.

Считается, что эта колония — одна из самых комфортных тюрем особого режима в России, соответствующая международным стандартам. Камеры оборудованы умывальником с горячей водой, туалетом и вентиляцией.

Почему Попков признается в новых убийствах

Сарбаев отметил, что существует целая группа маньяков, которых якобы мучает совесть за свои убийства. Они постепенно дают новые показания, но, по мнению юриста, большинство из них делает это не из-за мук совести.

«Совершенно адовые условия содержания в такого рода колониях сводят людей с ума. Когда преступник сознается в новом эпизоде, государство обязано проводить в отношении него определенные процедуры. Сиделец должен давать показания, общаться с людьми, участвовать в следственных экспериментах», — пояснил адвокат.

Сарбаев считает, что Попков решил признаться в новом убийстве, чтобы разнообразить свое существование.

Почему Попкову назначили адвокатом женщину

Сейчас Попков не получает пенсию и не общается с семьей. В результате у него нет денег на адвоката, пояснил Сарбаев.

«В таком случае речь идет о защитнике от государства. Они назначаются в порядке очередности адвокатской палатой того или иного региона. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Попкову выпала женщина. Хотя мужчины-защитники этому маньяку были более выгодны», — пояснил он.

По мнению адвоката, с мужчинами Попков смог бы проводить больше времени, рассуждать о жизни и говорить на мужские темы. Сарбаев также считает, что Попков и дальше продолжит давать признательные показания, поскольку ему уже все равно, сколько на нем убийств.