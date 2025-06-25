Аэропорт Казани приостановил работу

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

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Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — написал он.

Представитель Росавиации добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.

Ограничения были введены также в аэропортах Тамбова, Самары, Ульяновска, Пензы, Саратова. По словам Кореняко, меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

До этого временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги. Решение было принято также для обеспечения безопасности полетов. Спустя примерно час авиагавань возобновила работу в штатном режиме.