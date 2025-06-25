Рогозин пригрозил КВН-щикам отправкой на СВО после шутки о себе

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал отправить участников КВН в зону спецоперации после шутки о нем. Об этом он сообщил в личном блоге.

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Ранее участники команды «Негоден» разыграли сцену, в которой один из участников заявил о нежелании отправляться в космос, так как у него появилась девушка. В ответ командир ответил, что «космос на телку не меняют». На вопрос, кто так сказал, участник ответил, что это «было в докторской Рогозина».

Сам сенатор шутку не оценил: Рогозин заявил, что уже устанавливает личности шутников, а также «бесталанного чма», которое написало текст для выступления. Помимо этого, он также пообещал отправить участников КВН в зону проведения специальной военной операции.

— Мы им дадим настоящие КВНы — ударные дроны «Князь Вандал Новгородский», довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи. А когда вернутся, вместе посмеемся над их неудачной, несмешной и пошлой шуткой в эфире Первого канала, — написал Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

До этого Рогозин высказал мнение, что конфликт на территории Украины можно быстро закончить, если ликвидировать «главарей нацистского режима в Киеве», в том числе президента страны Владимира Зеленского. По его словам, во всем происходящем виноват исключительно лидер киевского режима.